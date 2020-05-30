Стали известны финансовые детали приобретения госкорпорацией ВЭБ 77,64% акций футбольного клуба ЦСКА. О самой сделке было объявлено в середине весны, но только сейчас новые акционеры рассекретили цифры: Евгений Гинер получил 18 млрд рублей или 232 млн евро по нынешнему курсу.

Стали известны финансовые детали приобретения госкорпорацией ВЭБ 77,64% акций футбольного клуба ЦСКА. О самой сделке было объявлено в середине весны, но только сейчас новые акционеры рассекретили цифры: Евгений Гинер получил 18 млрд рублей или 232 млн евро по нынешнему курсу.Как уже сообщали 33Live.RuRu, государственная корпорация стала основным владельцем московского клуба, но Гинер остался президентом "красно-синих". В начале этого года он в разговоре с журналистами сообщил, что консалтинговая компания оценила стоимость клуба в 24 млрд рублей или 310 млн евро. Из результатов сделки с ВЭБ следует, что настоящая цена ЦСКА примерно 300 млн евро."21 апреля 2020 года ВЭБ.РФ были приобретены 9595 штук обыкновенных именных акций АО "Профессиональный футбольный клуб ЦСКА" дополнительного выпуска на общую сумму 18 миллиардов рублей, — сказано в документах ВЭБ. – Доля участия Группы в уставном капитале общества составляет 77,64%. Одновременно АО "ПФК ЦСКА" осуществило досрочное погашение в той же сумме ранее предоставленных ВЭБ.РФ кредитов".Председателем совета директоров ЦСКА теперь является помощник президента России Владимира Путина, член наблюдательного совета ВЭБ.РФ и экс-министр экономического развития России Максим Орешкин. Евгений Гинер стал его заместителем.