Российский полузащитник грозненского Ахмата Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в Спартак. За московский клуб 33-летний хавбек выступал с 2013-го по 2019-й год.

Российский полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков прокомментировал слухи о возвращении в "Спартак". За московский клуб 33-летний хавбек выступал с 2013-го по 2019-й год."Если где-то сказал, что хочу вернуться в "Спартак", так как это особый для меня клуб, то не надо меня сразу туда сватать, – приводит слова Глушакова "Чемпионат.com". – Да, у меня серьезные футбольные амбиции и много сил, чтобы решать большие задачи. Но о любых контрактах будет смысл думать после сезона".В пятницу, 29 мая, "Ахмат" продлил с Глушаковым соглашение, которое истекало 31 мая. Грозненцы в последнем перед перерывом туре дома уступили столичному "Динамо" (2:3) и с 20 очками занимают 16-е место в турнирной таблице.Глушаков в составе "Спартака" принял участие в 173 играх во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал десять результативных передач. Также на его счету 57 матчей и пять голов за сборную России.