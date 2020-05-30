Футболист национальной сборной Аргентины Мауро Икарди сменит миланский Интер на французский Пари Сен-Жермен, клубы согласовали трансфер нападающего, который провел досрочно завершившийся сезон в Париже на правах аренды. Игра аргентинца устроила руководителей ПСЖ.

Футболист национальной сборной Аргентины Мауро Икарди сменит миланский "Интер" на французский "Пари Сен-Жермен", клубы согласовали трансфер нападающего, который провел досрочно завершившийся сезон в Париже на правах аренды. Игра аргентинца устроила руководителей "ПСЖ".Чемпионы Франции выкупают 27-летнего аргентинца за 50 млн евро и готовы добавить 7 млн евро в виде бонусов, сообщают инсайдеры, в частности, итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Икарди уже подписал долгосрочный контракт с парижанами.