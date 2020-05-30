График прогулок, введенный для москвичей с 1 июня, только на первый взгляд кажется странным, а на самом деле такая мера позволит избежать скопления людей в одном месте и снизить риск заражения коронавирусом, заявила врач-инфекционист Ирина Иванова.

График прогулок, введенный для москвичей с 1 июня, только на первый взгляд кажется странным, а на самом деле такая мера позволит избежать скопления людей в одном месте и снизить риск заражения коронавирусом, заявила заведующая консультативно-профилактическим отделением ИКБ номер 1 ДЗМ, врач-инфекционист Ирина Иванова."Гулять на свежем воздухе очень полезно. С 1 июня у нас появится такая возможность, однако, несмотря на послабление режима самоизоляции, необходимо продолжать придерживаться определенных правил", — предупредила медик, слова которой приводит ТАСС.Иванова отметила, что с понедельника, 1 июня, открываются городские парки и во время прогулок особенно важно соблюдать дистанцию. Врач напомнила, что инфекция часто передается воздушно-капельным путем: при кашле, чихании, разговоре с зараженным человеком на близком расстоянии. Кроме того, есть контактный путь передачи — во время рукопожатия и при других видах непосредственного контакта, а также через пищевые продукты, поверхности и предметы, на которых находится вирус."Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно; человек, не зная того, что болен, передает вирус другим людям. Поэтому основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека", — указала инфекционист.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила накануне, что с 1 июня по указу мэра Сергея Собянина разрешаются долгожданные прогулки и занятия спортом, правда, с большими ограничениями. Так, заниматься спортом на свежем воздухе можно каждый день, но только до 9 утра. А прогулки разрешены с 9 утра до 9 вечера, однако только три раза в неделю. Это делается, чтобы не допустить одновременного скопления большого количества людей на общественной территории.