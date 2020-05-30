Основной погодный сценарий этого лета – чередование периодов тепла и холода.В среднем за сезон случается 2-3 арктических вторжения. Более-менее близкими к норме атмосферные процессы будут на Дальнем Востоке, а жителям центра России, Урала и Южной Сибири предстоит пережить 6-8 волн похолоданий сразу на 10-15 градусов.

Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод. Его вторжение обернулось целой серией погодных катаклизмов.Первыми удар стихии приняли на себя жители Южного Урала. В понедельник из-за непогоды в одной только Свердловской области без света остались более ста тысяч человек. Во время шторма в Екатеринбурге ветер раскачивал высотки, срывал крыши с домов, ломал деревья и поднимал людей в воздух.Всего в регионе погибли четыре человека. На одной из строек опрокинулся строительный кран, его машинист скончался на месте. Одного мужчину убило сорванным фрагментом кровли. В больнице скончалась женщина, на которую упала ветка тополя.Во вторник стихия разбушевалась уже на Западе Сибири. В Томской и Кемеровской областях выпал очень крупный град. Его размеры вполне были сопоставимы с размерами небольшого куриного яйца. Ледяные осадки особенно заставили понервничать автовладельцев, которые спешно пытались укрыть свои машины от града.В Красноярск холодный фронт принес проливные дожди. Улицы города ушли под воду. Машины плавали по дорогам. Всего в Красноярском крае непогода оставила без электричества более 10 тысяч человек.Шторм накрыл и Новосибирскую область. Ветер вырывал с корнем деревья, повреждал линии электропередачи, срывал крыши зданий, переворачивал остановки и поднимал в воздух столбы пыли. Из-за шторма в Новосибирске были приостановлено движение трамваев.А в Кузбассе ураганным ветром сдуло целую деревню. В Мариинском районе Кемеровской области серьезно пострадал населенный пункт Константиновка. Во время урагана обрушилось зернохранилище, два человека погибли. Из 31 дома в деревне 18 были почти полностью разрушены.Во второй половине недели холодный фронт добрался до Востока Сибири. Сильный ветер поднялся в Тыве и Якутии. В некоторых районах произошли отключения электроэнергии. В регионе резко похолодало. В Хакасии, на Ямале и на севере Якутии даже выпал снег.Причина сибирского шторма — разрушение блокирующего антициклона, долгое время управлявшего погодой за Уралом. На всем пути холодного фронта стояла по-настоящему тропическая жара, отмечались рекорды максимальной температуры, это и придавало дополнительные силы стихии. И только во второй половине недели контрасты между теплом и холодом стали сокращаться, и шторм тоже начал слабеть.Но в это время в зоне погодных катаклизмов оказалась Восточная Европа. Циклон, утопивший центр России, раскрутился над Черным морем. В четверг он заливал экстремальными дождями Украину и Молдавию, а в пятницу фронтальные разделы вихря обрушили ливни на центральные районы России. На подмосковный Красногорск всего за 24 часа вылилось почти полтора майских объема воды, а на столичной метеостанции ВДНХ обновился абсолютный рекорд осадков всего весеннего сезона.Но сейчас ненастный вихрь оказался в ловушке – поля заблокировал скандинавский антициклон. Тучи по-прежнему будут клубиться над Русской равниной, их запасы влаги сокращаются, и повторение пятничного потопа маловероятно. Кстати, отдельные массивы дождевых облаков будут прорываться и за Урал.Например, в Новосибирске время от времени пройдут ливни, а температурный режим вполне умеренный – в выходные днем плюс 18-19, в начале следующей недели столбики термометров смогут дотянуться до плюс 19-21 градуса.В центре России тоже вплоть до среды дожди, а температура будет понижаться. Так, в воскресенье после субботних плюс 23 – только плюс 16, а в понедельник-вторник воздух может остыть еще больше.Экстремальность погоды этим летом будет усиливаться. Так, специалисты Научно-исследовательского центра мониторинга, прогнозирования и анализа чрезвычайных ситуаций МЧС России предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также других опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири.Например, доказано, что смерчи чаще всего развиваются в зонах фронтальных разделов. Если в однородной воздушной массе вероятность их появления лишь 5 процентов, то при вторжении активного холодного фронта из-за резких температурных контрастов – уже 70 процентов.Основной погодный сценарий этого лета – чередование периодов тепла и холода.В среднем за сезон случается 2-3 арктических вторжения. Более-менее близкими к норме атмосферные процессы будут на Дальнем Востоке, а жителям центра России, Урала и Южной Сибири предстоит пережить 6-8 волн похолоданий сразу на 10-15 градусов.Нельзя утверждать, что все они приведут к появлению смерчевых воронок, однако условия для их появления будут благоприятнее, чем обычно.