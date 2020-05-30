Основной погодный сценарий этого лета – чередование периодов тепла и холода.В среднем за сезон случается 2-3 арктических вторжения. Более-менее близкими к норме атмосферные процессы будут на Дальнем Востоке, а жителям центра России, Урала и Южной Сибири предстоит пережить 6-8 волн похолоданий сразу на 10-15 градусов.
Природа словно переключила тумблер: в Европейскую часть России устремились теплые воздушные массы, а за Урал, напротив, пробился арктический холод. Его вторжение обернулось целой серией погодных катаклизмов.
Первыми удар стихии приняли на себя жители Южного Урала. В понедельник из-за непогоды в одной только Свердловской области без света остались более ста тысяч человек. Во время шторма в Екатеринбурге ветер раскачивал высотки, срывал крыши с домов, ломал деревья и поднимал людей в воздух.
Всего в регионе погибли четыре человека. На одной из строек опрокинулся строительный кран, его машинист скончался на месте. Одного мужчину убило сорванным фрагментом кровли. В больнице скончалась женщина, на которую упала ветка тополя.
Во вторник стихия разбушевалась уже на Западе Сибири. В Томской и Кемеровской областях выпал очень крупный град. Его размеры вполне были сопоставимы с размерами небольшого куриного яйца. Ледяные осадки особенно заставили понервничать автовладельцев, которые спешно пытались укрыть свои машины от града.
В Красноярск холодный фронт принес проливные дожди. Улицы города ушли под воду. Машины плавали по дорогам. Всего в Красноярском крае непогода оставила без электричества более 10 тысяч человек.
Шторм накрыл и Новосибирскую область. Ветер вырывал с корнем деревья, повреждал линии электропередачи, срывал крыши зданий, переворачивал остановки и поднимал в воздух столбы пыли. Из-за шторма в Новосибирске были приостановлено движение трамваев.
А в Кузбассе ураганным ветром сдуло целую деревню. В Мариинском районе Кемеровской области серьезно пострадал населенный пункт Константиновка. Во время урагана обрушилось зернохранилище, два человека погибли. Из 31 дома в деревне 18 были почти полностью разрушены.
Во второй половине недели холодный фронт добрался до Востока Сибири. Сильный ветер поднялся в Тыве и Якутии. В некоторых районах произошли отключения электроэнергии. В регионе резко похолодало. В Хакасии, на Ямале и на севере Якутии даже выпал снег.
Причина сибирского шторма — разрушение блокирующего антициклона, долгое время управлявшего погодой за Уралом. На всем пути холодного фронта стояла по-настоящему тропическая жара, отмечались рекорды максимальной температуры, это и придавало дополнительные силы стихии. И только во второй половине недели контрасты между теплом и холодом стали сокращаться, и шторм тоже начал слабеть.
Но в это время в зоне погодных катаклизмов оказалась Восточная Европа. Циклон, утопивший центр России, раскрутился над Черным морем. В четверг он заливал экстремальными дождями Украину и Молдавию, а в пятницу фронтальные разделы вихря обрушили ливни на центральные районы России. На подмосковный Красногорск всего за 24 часа вылилось почти полтора майских объема воды, а на столичной метеостанции ВДНХ обновился абсолютный рекорд осадков всего весеннего сезона.
Но сейчас ненастный вихрь оказался в ловушке – поля заблокировал скандинавский антициклон. Тучи по-прежнему будут клубиться над Русской равниной, их запасы влаги сокращаются, и повторение пятничного потопа маловероятно. Кстати, отдельные массивы дождевых облаков будут прорываться и за Урал.
Например, в Новосибирске время от времени пройдут ливни, а температурный режим вполне умеренный – в выходные днем плюс 18-19, в начале следующей недели столбики термометров смогут дотянуться до плюс 19-21 градуса.
В центре России тоже вплоть до среды дожди, а температура будет понижаться. Так, в воскресенье после субботних плюс 23 – только плюс 16, а в понедельник-вторник воздух может остыть еще больше.
Экстремальность погоды этим летом будет усиливаться. Так, специалисты Научно-исследовательского центра мониторинга, прогнозирования и анализа чрезвычайных ситуаций МЧС России предупреждают о возможности увеличения количества смерчей и ураганов, а также других опасных конвективных явлений в средней полосе России и в регионах Сибири.
Например, доказано, что смерчи чаще всего развиваются в зонах фронтальных разделов. Если в однородной воздушной массе вероятность их появления лишь 5 процентов, то при вторжении активного холодного фронта из-за резких температурных контрастов – уже 70 процентов.
Основной погодный сценарий этого лета – чередование периодов тепла и холода.В среднем за сезон случается 2-3 арктических вторжения. Более-менее близкими к норме атмосферные процессы будут на Дальнем Востоке, а жителям центра России, Урала и Южной Сибири предстоит пережить 6-8 волн похолоданий сразу на 10-15 градусов.
Нельзя утверждать, что все они приведут к появлению смерчевых воронок, однако условия для их появления будут благоприятнее, чем обычно.