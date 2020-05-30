30.05.2020

2020-05-30 15:20:03

Кандидаты в ВДВ прошли испытание прыжками с парашютом

Кто придумал парашют? Леонардо да Винчи. 535 лет назад ему в голову пришла такая полезная идея. Но только через 300 лет она будет воплощена в жизнь. В июне 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар сконструирует парашют для прыжков с воздушного шара и продемонстрирует его в Лондоне. Вот только первым в мире парашютистом станет собака. Представляете, какое неотразимое впечатление произвело это событие на зрителей 235 лет назад, если и сегодня прыжки- захватывающее зрелище.

Инструктор- десантник тщательно проверяет снаряжение новобранцев. Самостоятельно собрать парашют перед прыжком- обязательная задача подготовки молодых курсантов. 10 дней сборов в военном лагере позади, впереди - испытание в небе. Несмотря на то, что у многих из этих ребят уже есть опыт прыжков с самолета, волнение присутствует. Иван Красный с детства хотел служить в ВДВ, прошел всю медкомиссию, впереди- главный смотр перед армейскими офицерами



Иван Красный, курсант боевой подготовки:

- Это не может быть не страшно, если не страшно значит что-то неправильное. А как перебороть свой страх перед прыжком? Как ты готовился к этому. Там как бы долго не думаешь, делаешь шаг и все и ты уже летишь.

После прохождения инструктажа и отработки теории на земле необходимо показать свое мастерство и в небе. Каждый прыжок длится несколько минут. Пока первая группа шагает друг за другом в пролет, остальные на земле пристально следят за чистотой выполнения прыжка. Мелочей быть не может- в небе важно все от правильной постановки ног до нужного психологического настроя. Пока никто не струсил



Валерий Ларин, председатель регионального отделения ДОСААФ России Владимирской области:

- Они соответствуют физическому отбору, медицинскому отбору производил военкомат и было принято во внимание их собственное решение проходить службу в ВДВ.

За курсантами пристально наблюдают не только инструкторы, но и офицеры ВДВ. У всех равные условия- парашют, самолета ан-2- в простонародье кукурузник- и 800 метров высоты. Погода на стороне будущих водителей- парашютистов. Кромка облаков и ветер до 4 метров в секунду полностью соответствуют требованиям безопасности. Начальник владимирского авиационно- спортивного клуба Михаил Шепета следит за каждым подопечным



Михаил Шепета, начальник владимирского авиационно-спортивного клуба:

- За каждый прыжок ставится оценка отдельно и не факт, что даже по завершению подготовки все попадут в ВДВ, те кто будет достоин те попадут. ВДВ на сегодня единственный род войск куда попадают по желанию первое и второе по полученным оценкам.

После окончания прыжковой сессии курсантов поздравляют с успешным приземлением. Главное испытание этого дня пройдено. Каждому вручают значок ВДВ, свидетельство о прохождении сборов и ,конечно, тельняшку, которую а будут с гордостью носить всю жизнь.

Александр Сыпченко, Андрей Синягин, Илья Хлудов

Вести Владимир