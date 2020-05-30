Правительство Китая много времени и средств уделяет постоянной модернизации военно-морского флота.

Правительство Китая много времени и средств уделяет постоянной модернизации военно-морского флота. Этот процесс идет на протяжении четверти века. Если тенденция сохранится, пишет журнал National Interest, Китай может сравняться с США или даже обойти их по потенциалу ВМС.Такие данные содержатся в отчете исследовательской службы конгресса США, говорится в статье. ВМС КНР уже сейчас способны к масштабным операциям в западной части Тихого и в Индийском океане.Сила китайского военного флота может помешать США контролировать Тихий океан в военное время. После окончания холодной войны это первый вызов подобного рода, с которым столкнулись американцыАналитики считают, что конгресс США должен отреагировать на прогресс КНР. Ставится вопрос о том, следует ли американским ВМС перейти к "более распределённой архитектуре флота".