Самоизоляция ничего не изменила в отношении самого коронавируса COVID-19: от него по-прежнему нет лечения и нет вакцины. Ключевым моментом остается поведение людей, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде Опасный вирус. Вакцина на телеканале Россия 1.

Самоизоляция ничего не изменила в отношении самого коронавируса COVID-19: от него по-прежнему нет лечения и нет вакцины. Ключевым моментом остается поведение людей, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".Основные общественные меры, внедренные 100 лет назад во время эпидемии "испанки", неизменны до сих пор, говорит он: базовая гигиена — мытье рук, физическая дистанция, респираторы, гигиена при кашле. Это базовые, но важные меры, доказавшие свою действенность.По мнению Клюге, миру нужно быть готовым к тому, что сам представитель ВОЗ называет "велосипедом"."Мы должны будем катиться немного вперед, а потом немного назад. Нужно быть готовыми применять и отменять запретительные меры", — поясняет он.Будет ли мир когда-нибудь прежним? Да — примерно через два года, считает профессор молекулярной и клеточной биохимии университета Кентукки Ребекка Датч. "К тому времени, как мы надеемся, будет вакцина или коллективный иммунитет", — говорит она.Наиболее достоверным выглядит предположение, что этот вирус останется в человеческой среде надолго и, возможно, примет сезонный характер, считает экс-президент Всемирной ассоциации врачей, профессор Леонид Эйдельман (Израиль)."То есть, будут вспышки зимой или весной, когда, как правило, бывает больше простудных заболеваний. И в этом плане математические модели, которые разработаны, говорят о большом распространении вируса, о новой большой вспышке в октябре-ноябре", — говорит он.А по мнению вирусолога и главного исследователя барселонского Института исследований СПИДа (IrsiCaixa) Мигеля Анхеля Мартинеса, коронавирус оставит на обществе свой отпечаток подобно тому, как это было с ВИЧ. Сейчас СПИД уже не так фатален, как раньше, но он очень повлиял на жизнь людей, особенно молодежи."Наверное, люди начнут стремиться к ограничению возможных контактов. Не только из-за этого конкретного вируса, но из-за боязни других вирусов, которые могут появиться в недалеком будущем, — говорит ученый. — Мы, скорее всего, станем гораздо осторожнее, чем были раньше. И это — самый характерный эффект, который я бы отметил".