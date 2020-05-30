Российские политики ответили на очередное провокационное заявление первого президента Украины Леонида Кравчука. Накануне бывший украинский лидер раскритиковал политику Европы в отношении России. Лишь создание международной коалиции сможет остановить российскую агрессию, считает Кравчук.

Российские политики ответили на очередное провокационное заявление первого президента Украины Леонида Кравчука. Накануне бывший украинский лидер раскритиковал политику Европы в отношении России. Лишь создание международной коалиции сможет остановить "российскую агрессию", считает Кравчук.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в твиттере, что полная изоляция России от Запада невозможна. Ни политическая, ни дипломатическая, ни финансово-экономическая. Сенатор выразил недоумение по поводу этих "стараний" Кравчука и добавил, что Украина "нужна Западу против России, но не сама по себе".Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков отметил, что в последнее время Кравчук говорит противоречивые вещи — то реальные, то совершенно абсурдные. В беседе с RT он заявил, что с Россией необходимо налаживать дружеские взаимоотношения, а не "останавливать" ее, как того требует Кравчук.