Оперативные подразделения завершили активную фазу столкновения с боевиками в городе Сунжа в Ингушетии.
Оперативные подразделения завершили активную фазу столкновения с боевиками в городе Сунжа в Ингушетии. В субботу в городе ввели режим контртеррористической операции, пишет ТАСС.
В настоящее время стрельбы нет, а пожарные тушат загоревшуюся мастерскую, рассказал источник агентства в оперативных службах.
Как ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет, в городе была блокирована группа боевиков.