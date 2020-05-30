Оперативные подразделения завершили активную фазу столкновения с боевиками в городе Сунжа в Ингушетии.

Оперативные подразделения завершили активную фазу столкновения с боевиками в городе Сунжа в Ингушетии. В субботу в городе ввели режим контртеррористической операции, пишет ТАСС.В настоящее время стрельбы нет, а пожарные тушат загоревшуюся мастерскую, рассказал источник агентства в оперативных службах.Как ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет, в городе была блокирована группа боевиков.