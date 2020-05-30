Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками интимными подробностями семейной жизни с Валерием Меладзе. Певец сильно удивил любимую очередным порывом страсти.

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками интимными подробностями семейной жизни с Валерием Меладзе. Певец сильно удивил любимую очередным порывом страсти.Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева уже долгие годы счастлива с музыкальным продюсером Валерием Меладзе. Какое-то время певец жил на две семьи, но потом отдал предпочтение Альбине. Теперь щедрый супруг не скупится на подарки и часто радует свою возлюбленную. Накануне он в очередной раз осчастливил Джанабаеву, скупив ради нее "все, что было".Неожиданным для певицы презентом стали охапки цветов. Меладзе привез любимой кучу букетов и буквально завалил супругу цветами. "Он купил, по-моему, все, что было. Мы расставили их в вазы. У него был порыв. Это так трогательно", – откровенничает знаменитость.При этом артистка рассказала, что они с супругом часто устраивают сюрпризы друг для друга – и для этого не нужен повод или особая дата. Счастливая Джанабаева похвасталась, что муж постоянно придумывает для нее что-то новое и всегда старается удивить любимую.5 Дек 2019 в 7:39 PSTОднако несмотря на то, что Валерий Меладзе обладает чарующим голосом, серенады он своей суженной не поет. "Не хочу разочаровывать, но он не поет для меня", – цитирует звездную исполнительницу "СтарХит". Иногда продюсер может распеться дома, но порадовать любимую посвященной только ей песней не спешит.По заверениям Альбины, это вовсе ее не расстраивает – она своему мужу персональные концерты тоже не устраивает.