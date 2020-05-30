Отказываясь признавать результаты волеизъявления крымчан, канцлер Германии Ангела Меркель уже шесть лет сознательно не видит очевидного. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Отказываясь признавать результаты волеизъявления крымчан, канцлер Германии Ангела Меркель уже шесть лет "сознательно не видит очевидного". Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Бундесканцлер ранее заявила, что Россия "аннексировала в нарушение международного права украинский полуостров Крым" и создала пояс нерешенных конфликтов. По мнению Гемпеля, в вопросе статуса Крыма Ангела Меркель, к сожалению, руководствуется интересами США. К примеру, бывший посол США на Украине Джон Хербст на днях призвал Киев не поставлять воду в Крым. Циничное предложение американца вызвало критику российских политиков.Продолжая курс санкций против России, Германия продолжает "преступную политику Евросоюза", заявил Гемпель агентству РИА Новости. Однако крымчан, подчеркивает он, "санкциями не запугать".Накануне официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: канцлер Германии Ангела Меркель будет и впредь пытаться наладить честный и конструктивный диалог с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным, несмотря на существующие разногласия.