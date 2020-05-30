Гуманитарную помощь в виде нескольких пачек вермишели отправила музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии партия Коммунисты России. Ранее Пригожин заявил о бедственном положении звезд эстрады из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели отправила музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии партия "Коммунисты России". Ранее Пригожин заявил о бедственном положении звезд эстрады из-за пандемии коронавируса COVID-19.По мнению Пригожина, даже самые популярные и востребованные звезды сегодня практически бедствуют", не говоря уже о простых артистах цирка, актерах театра, танцорах и музыкантах. На невозможность зарабатывать во время пандемии и самоизоляции помимо Пригожина сетовали и другие артисты.По сообщению "Коммунистов России", они, откликаясь на крик продюсера о помощи, "отправляют месье Пригожину посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак", именуемой в народе "бомж-пакет", и предлагают простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку"."Сейчас стройки понемногу открываются и есть немало объявлений с предлагаемым заработком от 25 до 50 тысяч рублей на рекрутинговых сайтах Москвы", — цитирует обращение партии к продюсеру РИА Новости.У "Коммунистов России", как и у миллионов граждан, была абсолютная уверенность, что артисты — более чем обеспеченные люди, отмечают партийцы. Ведь общеизвестно, говорят они, что артисты такого уровня за один корпоратив получают столько, сколько не получат и за год, а то и за несколько лет тяжелой работы рабочий завода или офисный служащий.Тем временем, музыкант Григорий Лепс в эфире Пятого канала призвал артистов не жаловаться, а работать, и пообещал бесплатно предоставить свою студию звукозаписи всем нуждающимся. Кроме того, певец напомнил о тех, кто нуждается на самом деле — "шахтерах, колхозниках, пенсионерах, простых людях".Ранее помочь Пригожину и Валерии пообещал музыкант Сергей Шнуров, рассказав, что посылает им сосиски, чтобы коллегам-артистам не приходилось "готовить каши из ботвы и есть бересту". Продюсер в ответ заявил, что имел в виду вообще всех творческих людей, не умеющих зарабатывать деньги иными способами.В программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" на финансовые проблемы артистов в целом и свои в частности пожаловались певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко — бодибилдер и шоумен, известный также как Тарзан.О своем плачевном финансовом положении, среди прочих, говорили музыкант Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова. А по мнению близких Татьяны Булановой, именно финансовые проблемы могли стать причиной диагностированного у певицы в апреле микроинсульта.