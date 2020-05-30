Соединенные Штаты разорвали все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. В российском МИД решение Дональда Трампа назвали ударом по основам международного взаимодействия в медицине.

Соединенные Штаты разорвали все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. В российском МИД решение Дональда Трампа назвали ударом по основам международного взаимодействия в медицине."В тот момент, когда миру необходима консолидация усилий в борьбе с пандемией, Вашингтон наносит удар по международно-правовым основам взаимодействия в сфере здравоохранения", — заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она добавила, что печальная картина, открывшаяся в американской системе здравоохранения в период пандемии, не оставляет шанса Вашингтону говорить о лидерстве в этой сфере.По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, подобный поступок США не является проявлением лидерства."Если глобальное лидерство — это разрушение одних из глобальных институтов и попытка нахрапом захватить остающиеся... это не глобальное лидерство. Это пароксизм. Это гримаса. И это угроза", — написал политик в Facebook.В пятницу президент США заявил о разрыве всех отношений с ВОЗ. По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа организации проводить требуемые реформы. Виноват еще и Китай: Пекин якобы скрывал информацию об "уханьской" инфекции, что позволило ей распространиться по всему миру.Президент отметил, что неправомерные действия китайского правительства привели к глобальной пандемии и погубили сотни тысяч жизней американцев и более миллиона людей во всем свете.Трамп считает, что Китай полностью контролирует ВОЗ, несмотря на то, что Пекин платит лишь 40 миллионов долларов в год, а США примерно 450 миллионов долларов.