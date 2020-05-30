Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в ближайшие две недели.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 в ближайшие две недели. Министр утонил, что разрабатывается одновременно несколько вакцин по пяти научным направлениям минимум."Влияние препаратов должно быть безопасно для населения", — сказал Мурашко на конференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19" в Уфе.Предположительно, первые образцы вакцины будут доступны для медицинских работников в августе-сентябре, пишет ТАСС.По словам Мурашко, для испытаний набраны волонтеры и подготовлены две клиники. Сейчас завершаются определенные разрешительные и страховые процедуры.Вакцина от COVID-19 может быть включена и в национальный календарь прививок и назначаться по эпидемиологическим показаниям. "В принципе, и то, и другое реализуемо", — сказал Михаил Мурашко.По оценке министра, быстрая реакция системы здравоохранения России на фоне пандемии помогла сохранить 10 тысяч жизней. "У нас на все было максимум 3 недели", — отметил Мурашко.Для тяжелых больных в России подготовлены более 25 тысяч реанимационных коек, но используются только 10 процентов. Как заявил Михаил Мурашко, общее количество коек развернуто — более 177 тысяч.Россия помогает Сирии справиться с эпидемией коронавируса, подтвердил министр здравоохранения. Россия поставила в САР тест-системы. Российские врачи работают в Сирии, а сирийским врачам доступны российские методики лечения.