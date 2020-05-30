В России первичное звено здравоохранения будет модернизировано.

В России первичное звено здравоохранения​​​ будет модернизировано. В условиях новых вызовов амбулаторно-поликлинические подразделения должны принимать заболевших с распределением потоков взрослых, детей, людей с температурой. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что уже выработанные решения могут впоследствии применяться для модернизации первичного звена.По словам министра, борьба с коронавирусом COVID-19 обойдется российским бюджетам всех уровней в 500 миллиардов рублей. Мурашко уточнил, что в сумму входят инвестиции, перепрофилирование, вопросы заработной платы и так далее."Правительство не приостановило ни одного национального проекта по объемам финансирования, и это очень ключевой элемент нашего с вами развития на предстоящие этапы", — сказал глава Минздрава.В то же время, Мурашко отметил неэффективность использования средств на нацпроекты в первом квартале этого года."Январь-февраль были достаточно спокойными для медицинской помощи, но были потрачены на какую-то раскачку и, к сожалению, прошли неэффективно", — заявил Мурашко. По оценкам Минздрава, объемы расходов по бюджетам регионов не превышали 10 процентов​​​.