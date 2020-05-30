Полузащитник молодежной сборной Англии и лондонского Арсенала Букайо Сака заинтересовал тренерский штаб мадридского Реала. При этом инициатива о возможном переходе 18-летнего хавбека исходит лично от главного тренера Королевского клуба Зинедина Зидана.

Полузащитник молодежной сборной Англии и лондонского "Арсенала" Букайо Сака заинтересовал тренерский штаб мадридского "Реала". При этом инициатива о возможном переходе 18-летнего хавбека исходит лично от главного тренера "Королевского клуба" Зинедина Зидана.Сака дебютировал в премьер-лиге в начале нынешнего года, став первым футболистом 2001 года рождения в высшем дивизионе Англии. Контракт универсального полузащитника, способного сыграть и на фланге обороны, и в линии атаки, истекает будущим летом. По сведениям издания Goal.Com, "Реал" готов предложить "канонирам" за Сака 30 млн евро.