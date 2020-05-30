На помощь псковским и владимирским коллегам выехали московские медики. Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров.

На помощь псковским и владимирским коллегам выехали московские медики. Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров. Возглавляют бригады хирурги, которые имеют большой опыт по перепрофилированию московских клиник для лечения больных с COVID-19. Среди специалистов, отправляющихся в регионы, врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 40 и ее филиала в Коммунарке, инфекционной больницы № 1, ГКБ имени Кончаловского и других клиник. В составе бригад пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры.Помимо этого в региональные больницы доставят 200 тысяч защитных костюмов, 6 миллионов медицинских масок и более 82 тысяч упаковок медикаментов.Медики направлены по поручению президента Владимира Путина и проведут там две недели. В зависимости от эпидемиологической ситуации бригады будут оказывать консультативно-диагностическую поддержку и помощь по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с COVID-19.В начале мая четыре бригады по шесть врачей из столицы отправились для помощи коллегам в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и в Забайкальский край. Перенаправить медиков в регионы позволила стабильная ситуация с коронавирусом в столице — в городе снижается число выявляемых случаев инфекции, нет роста новых госпитализаций.