В матче 11-го тура чемпионата Белоруссии по футболу Неман из Гродно в Городее обыграл местную одноименную команду со счетом – 2:0. Для желто-зеленых эта победа стала третьей в последних пяти играх.

В матче 11-го тура чемпионата Белоруссии по футболу "Неман" из Гродно в Городее обыграл местную одноименную команду со счетом – 2:0. Для "желто-зеленых" эта победа стала третьей в последних пяти играх.У победителей встречи, игравших в меньшинстве после удаления Дмитрия Дударя на 50-й минуте, голами отметились Гегам Кадимян (пенальти) и Максим Яблонский, забившие мячи на 67-й и 76-й минутах соответственно."Неман" с 14 очками поднялся на восьмое место в турнирной таблице, а "Городея", которая довела безвыигрышную серию в турнире до шести игр (три поражения, три ничьи), расположилась на 13-й строчке, имея в активе 12 очков.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 5,9 миллиона человек, из которых 363 тысячи скончались.