Испанская Ла Лига планирует начать следующий чемпионат страны 12 сентября. При этом организаторы турнира высшего испанского дивизиона предпринимают все усилия, чтобы уже сегодня спрогнозировать присутствие зрителей на трибунах стадионов. Функционеры надеются, что 30% арен будут заполнены.

Испанская Ла Лига планирует начать следующий чемпионат страны 12 сентября. При этом организаторы турнира высшего испанского дивизиона предпринимают все усилия, чтобы уже сегодня спрогнозировать присутствие зрителей на трибунах стадионов. Функционеры надеются, что 30% арен будут заполнены.Для того, чтобы желание руководителей Ла Лиги было выполнено, требуется совсем немного – Министерство здравоохранения Испании должно дать разрешение, чтобы стадионы изначально могли заполняться на треть своей вместимости.При этом, как сообщает издание El Pais, если ситуация с пандемией коронавируса будет улучшаться, через два месяца клубам разрешат заполнять свои стадионы на 50%. При благоприятном развитии событий в январе следующего года стадионы вновь смогут заполняться полностью.