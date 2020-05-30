В Общественной палате России состоится первое с марта заседание рабочей группы по изменениям в Конституцию. Участвуют в том числе социологи и представители Центризбиркома. Часть экспертов присоединится к диалогу по видеосвязи.

В Общественной палате России состоится первое с марта заседание рабочей группы по изменениям в Конституцию. Участвуют в том числе социологи и представители Центризбиркома. Часть экспертов присоединится к диалогу по видеосвязи, передает телеканал "Россия 24"."Кризис позволил нам убедиться, насколько востребованы предложенные поправки к Конституции. Та колоссальная масштабная адресная поддержка населению и меры по поддержке рынка труда, занятости — это все делается в параметрах социального государства, которое в действующей Конституции очень скупо определено. С новыми поправками наконец появляются конкретные гарантии, они наполняют понятие социального государства тем, чем мы можем пользоваться. Мы решили собраться в очно-дистанционной форме и обсудить, кто и что сделал за это время, поскольку каждый из членов рабочей группы проводил многочисленные встречи, в том числе в онлайн-режиме", — рассказала сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию Талия Хабриева.