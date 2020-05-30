По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8,95 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темпы прироста сокращаются, выздоровел каждый третий пациент от общего их числа за все время. Почти 42% заразившихся переносят болезнь бессимптомно.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 8,95 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Темпы прироста сокращаются, выздоровел каждый третий пациент от общего их числа за все время. Почти 42% заразившихся переносят болезнь бессимптомно.За сутки в стране скончался 181 человек, больше всех – в Москве (78 скончавшихся). Не считая Москвы, самое большое количество умерших пациентов по-прежнему демонстрирует Дагестан — 25 летальных исходов. Еще 24 смерти в Московской области, 13 — в Санкт-ПетербургеПоказатель суточной смертности накануне подскочил сразу на треть — до 232, обновив в очередной раз за май абсолютный антирекорд. Россия находится на третьем месте в мире числу заболевших, уступая США и Бразилии.В стране постепенно снимаются ограничения. Московская область с 23 мая отменила пропускной режим, с 29 мая в регионе открыты парки, разрешены прогулки по двое и занятия спортом на открытом воздухе, с ограничениями открывается непродовольственная торговля и строительные гипермаркеты.Роспотребнадзор в субботу сообщает, что в России всего выполнено свыше 10,3 миллиона тестов на коронавирус, из них 315 тыс. за сутки. Под медицинским наблюдением в стране находятся 307 тысяч человек.