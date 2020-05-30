30.05.2020

2020-05-30 10:50:03

Пациент с коронавирусом умер во Владимирской области

Количество скончавшихся больных новой инфекцией в регионе достигло 21.

Напомним, что за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2617 случаев заболевания