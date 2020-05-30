Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за время болезни похудел и отрастил бороду. В интервью автору программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1 Павлу Зарубину Песков рассказал, что избавится от бороды, как только выйдет на работу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков за время болезни похудел и отрастил бороду. В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков пояснил, что избавится от бороды, как только выйдет на работу."Временно, как только выйду на работу в офис, она сразу исчезнет", — заверил Песков.Борода, по его словам, это предрассудок. "Решил, что будут отращивать бороду до того момента, когда можно будет ознаменовать победу над коронавирусом. Полную – де-факто и де юре", — подчеркнул Песков. Видео опубликовано в Instagram Зарубина.Песков также согласился с замечанием журналиста, что похудел. "Борода чуть-чуть компенсирует", — добавил пресс-секретарь президента.Больше подробностей — в программе "Москва. Кремль. Путин" 31 мая в 22:00 на телеканале "Россия 1".