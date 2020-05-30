На видео попал инцидент с участием авиалайнера Boeing 777 Аэрофлота, у которого произошло возгорание вспомогательной силовой установки. Как заявили в пресс-службе перевозчика, самолет выполнял грузовой рейс из Пекина, пассажиров на борту не было.

В Сети появились кадры, запечатлевшие инцидент с участием самолета Boeing 777 компании "Аэрофлот", приземлившегося в столичном аэропорту Шереметьево.На записи видно, как из хвостовой части воздушного судна, осуществляющего руление в сторону терминала, вырывается хвост пламени.В пресс-службе перевозчика уже прокомментировали произошедшее. По предварительным данным, речь идет о воспламенении вспомогательной силовой установки, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на представителя авиакомпании Михаила Демина.По его словам, борт выполнял грузовой рейс из Пекина и не перевозил пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.