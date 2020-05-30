Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски молодых людей, заливших Вечный огонь в Свердловской области. Действия юных вандалов у монумента на площади Славы в Нижнем Тагиле попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Вечером в пятницу, 29 мая, молодые люди залили водой Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле – действия юных вандалов запечатлела камера видеонаблюдения.На записи видно, что юноши целенаправленно подошли к монументу и залили пламя жидкостью из бутылки, после чего удалились.Как сообщают СМИ, к поискам подозреваемых уже подключились сотрудники правоохранительных органов.Отметим, что в последнее время в разных городах России участились случаи неподобающего отношения к мемориалам. Так, в подмосковном Одинцове мужчины грели воду в ведре на Вечном огне, в Кронштадте мужчина и две женщины додумались пожарить на пламени сосиски, а в Черноголовке был растоптан венок у памятника в честь Великой Победы.Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев стражам порядка удается оперативно выйти на след подозреваемых, некоторым из которых грозит наказание с перспективой реального лишения свободы.