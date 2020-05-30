Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы. Темпы прироста выявленных случаев снизились почти в 12 раз, это дает основания для поэтапного снятия ограничений в регионах. При этом новая методика ВОЗ ведения статистики скорректировала данные по учету случаев смертности. Кроме того, из-за карантинных мер точные данные Росстат получил с опозданием.

Коэффициент распространения коронавируса в России меньше единицы. Темпы прироста выявленных случаев снизились почти в 12 раз, это дает основания для поэтапного снятия ограничений в регионах. При этом новая методика ВОЗ ведения статистики скорректировала данные по учету случаев смертности. Кроме того, из-за карантинных мер точные данные Росстат получил с опозданием.Точную статистику по движению населения в апреле, то есть число рождений, смертей, свадеб и разводов, мы должны были узнать в пятницу, 29 мая. Все эти данные собираются через Единый государственный реестр ЗАГС. Но в мае из-за вспышки коронавируса только половина сотрудников Росстата трудилась на своих рабочих местах, а не на удаленке, собрать полную картину по стране было просто невозможно. Поэтому окончательные цифры появятся только в июне; сейчас есть предварительная информация о количестве смертей от коронавируса."Всего в стране от подтвержденного коронавируса в апреле в стране умерло 1136 человек. Есть группа умерших, у которых предполагается COVID как причина смерти, но окончательные результаты анализов и окончательные заключения патологоанатомов еще не готовы. Такой неокончательный COVID — основная причина смерти еще 539 человек. Эта группа со временем поступления окончательных диагнозов и свидетельств о смерти должна полностью перейти в другие категории", — говорит Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики.Такое разделение на группы сделано на основе двух источников. Первый — рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выпущенные в конце апреля. Второй – данные российских патологоанатомов, которые смогли определить, как коронавирус повлиял на состояние каждого конкретного пациента с положительным тестом.При формировании статистики в России также выделяются в отдельную большую группу случаи, когда умер человек с хронической болезнью и подозрением на COVID."И как раз в этой группе заболеваний мы четко руководствовались рекомендациями ВОЗ, классифицируя причины смерти, а также данными патологоанатомических вскрытий. Эта третья группа оценивается в 1038 случаев. Но это пока не COVID. Но патологоанатомические вскрытия в этой части продолжаются", — говорит заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.В этой большой группе выделяют еще две: в одной - случаи, когда коронавирус мог приблизить смерть пациента с хронической болезнью; таких пока зарегистрировано 417. В другой подгруппе коронавирусная инфекция не стала фатальным фактором; это, например, онкобольные в терминальной стадии, подхватившие инфекцию в последние дни жизни, или люди с подтвержденным COVID, погибшие в аварии; таких случаев 621. Важное уточнение: все эти числа нужно рассматривать по отдельности."Насколько я знаю, до сих пор очень мало стран делают вскрытия, патологоанатомы делают вскрытия, но у нас по-прежнему эта доля практически 100%. Поэтому мы публикуем все данные в открытом режиме, каждый конец месяца они появляются на наших сайтах, чтобы было все предельно прозрачно: и по родившимся, и по численности населения, и по всему, что изучают так внимательно те, кто работает с социологией и цифрами", — говорит губернатор Московской области Андрей Воробьев.Сейчас в мире нет единой работающей методики подсчета умерших от коронавируса. Например, в Германии долгое время не проводили посмертные тесты на COVID-19. В Великобритании в печальную статистику до недавнего времени включали только смерти, зарегистрированные в больницах, а данные из домов престарелых не учитывались. В Италии рекомендовано включать в "ковидный список" даже пациентов с тяжелыми болезнями, на чье состояние коронавирус не повлиял. Поэтому сегодня сравнивать статистику разных государств просто неправильно."Вообще это самое плохое, когда начинают считать эти проценты, указывать: у тебя больше процент, у тебя меньше. Это наша общая трагедия. Мы должны к ней относиться, как к трагедии, и просто спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, болезни, проблемы", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.Всемирная организация здравоохранения уже отметила: ее апрельские рекомендации по поводу того, как формировать списки умерших от коронавируса, – временные. Появится ли единый механизм подсчета жертв пандемии, пока не известно. По оценкам специалистов, еще в течение года у мира не будет возможности объективно посчитать все смерти от COVID-19.