Находясь под домашним арестом по подозрению в разбойном нападении, злоумышленник решил прокатиться на новом автомобиле вместе с приятелями и попал в ДТП...

Участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержан подозреваемый в заведомо ложном доносе о совершенном в отношении него противоправном деянии.В полицию поступило обращение от 27-летнего жителя района Строгино. По его словам, малознакомый мужчина после совместного употребления алкогольных напитков завладел ключами от принадлежащего ему автомобиля «Митсубиси Лансер». Данный автомобиль был обнаружен с признаками ДТП.В ходе проверочных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что автомобиль заявителя никто не угонял. Находясь под домашним арестом по подозрению в преступлении, предусмотренном статьей 162 УК РФ «Разбой», данный гражданин решил прокатиться на приобретенном автомобиле вместе со своими знакомыми. По дороге автомобиль попал в ДТП. Чтобы избежать наказания, мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже транспортного средства.Следствием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56