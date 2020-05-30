Для россиян предстоящим летом возможность в отпуск уехать из дома будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19.

Для россиян предстоящим летом возможность в отпуск уехать из дома будет зависеть от эпидемиологической ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на канале "Россия 1" рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Благополучные регионы смогут первыми отправлять своих жителей, отметила Попова, но в привычных россиянам местах отдыха тоже не должно быть роста заболеваемости."Нельзя же из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то", — пояснила глава Роспотребнадзора.Что касается москвичей, то им придется пока "отдыхать в субъекте", добавила Попова. "Тоже хорошая возможность", — отметила она.