Супруга экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве чернокожего задержанного Джорджа Флойда, подала на развод, сообщает адвокатская контора Sekula Law Office в Facebook.

Супруга экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве чернокожего задержанного Джорджа Флойда, подала на развод, сообщает адвокатская контора Sekula Law Office в Facebook.Келли Шовин выразила свои соболезнования семье погибшего и попросила не тревожить ее семью в это непростое время.Шовины были женаты десять лет. Общих детей у пары не было.Гибель Флойда спровоцировала массовые беспорядки в ряде городов США. В сети быстро разошлись видео задержания, на которых видно, как полицейские удерживают чернокожего мужчину на земле, а один офицер придавливает его горло коленом. Флойд жалуется, что ему нечем дышать и теряет сознание.Позже мужчина умирает в реанимации.Четырех полицейских, участвовавших в задержании, уволили со службы. Шовину предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.