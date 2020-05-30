Специально для школьников и для всех, кто когда-то ими был, телеканал Россия 1 представляет беспрецедентный проект Последний звонок. Сегодня в 18.00 в студии телеканала соберутся известные актеры, режиссеры, певцы и другие известные личности. Они вспомнят, как учились в школе и как прошел их последний звонок.

Специально для школьников и для всех, кто когда-то ими был, телеканал "Россия 1" представляет беспрецедентный проект "Последний звонок". Сегодня в 18.00 в студии телеканала соберутся известные актеры, режиссеры, певцы и другие известные личности. Они вспомнят, как учились в школе и как прошел их последний звонок.Актер Сергей Шакуров вспомнит, как не любил в школе математику, а затем сыграл роль талантливого ученого в одном из фильмов. Сергей Безруков попытается осуществить свою школьную мечту стать рок-звездой, Николай Цискаридзе расскажет, чей портрет заменила его фотография в родной школе. А ведущие праздничного вечера Андрей Малахов и Дарья Златопольская станцуют школьный вальс под вокал Дмитрия Харатьяна."Последний звонок" на телеканале "Россия 1" – это уникальная возможность услышать вдохновляющие истории, важные напутственные слова от безусловных авторитетов. К эстафете выпускников присоединятся министр иностранных дел Сергей Лавров, летчик, герой России Дамир Юсупов, и модель Наталья Водянова, которая обратится к… двоечникам со словами напутствия.Присоединяйтесь к "Последнему звонку" на телеканале "Россия 1" в субботу, 30 мая. Начало в 18.00.