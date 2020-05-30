Шезлонги, разделенные оргстеклом на пляжах, проверка температуры, санитайзеры на каждом углу и бесконечная дезинфекция. Каким будет туризм после пандемии? Сможем ли мы путешествовать как раньше? И когда стоит рассчитывать на снятие ограничений, введенных из-за коронавируса?

Россиянам пока стоит воздержаться от туристических поездок за рубеж. Но, как оказалось, некоторые граждане все-таки планируют выехать за пределы страны с 1 июня. Среди внешних направлений спрос сохраняется на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Грузию, Армению, Белоруссию, Украину и Молдавию. В июле россияне попытаются попасть в Израиль, Германию и на Кипр. Есть и те, кто уже запланировал на декабрь отпуск в Таиланде.Однако большинство перелетов совершаются не в туристических целях. К тому же, согласно опросам, в ближайшие полгода две трети жителей России вообще не намерены покидать страну.Отказ от путешествий — общемировая тенденция. По самым оптимистичным прогнозам, в 2020 году число туристов на планете снизится на треть. По другим оценкам, туристические потоки в мире могут сократиться на 70 процентов. Такого спада в этой сфере не было еще никогда в современной истории.Ради привлечения туристов некоторые страны готовы пойти на беспрецедентные меры в преддверии снятия ограничений из-за коронавируса. Например, власти Кипра готовы полностью взять на себя расходы по лечению туристов, если они вдруг заболеют на острове. Исключительно для иностранных гостей уже выделена больница на сто коек с отделениями интенсивной терапии и двумя сотнями аппаратов ИВЛ.Понятно, что туризм после пандемии в ближайшее время не будет прежним. Например, обязательным условием для въезда в Грецию может стать так называемый паспорт здоровья — проще говоря, это справка об отсутствии COVID-19.Одна из крупных португальских гостиничных сетей запасается санитайзерами в больших количествах и планирует отказаться от шведского стола. Еду можно будет заказать только по меню.В Италии собираются ввести предварительное бронирование мест на пляже. Количество шезлонгов сократится, расстояние между ними увеличат и, возможно, даже поставят между ними стенки из оргстекла.Новые правила вводят многие аэропорты мира: соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция, измерение температуры пассажиров, установка дополнительных терминалов для самостоятельной регистрации на рейс.А, например, в международном аэропорту Гонконга проходит тестирование прибор, который за 40 секунд проводит полную дезинфекцию, убивая все вирусы и бактерии на одежде и коже пассажиров.Сейчас правительство России просит отказаться от всех зарубежных поездок, если в них нет крайней необходимости. Тем, кто все-таки покинет страну, по возвращению придется соблюдать двухнедельный карантин за свой счет. Делается это, чтобы избежать второй волны эпидемии, которая может прийти к нам вместе с отдохнувшими, загоревшими, но заболевшими соотечественниками. Ведь и в первый раз коронавирус попал в Россию извне. Только благодаря ранним мерам по закрытию границ, нам удалось выиграть время и сдвинуть сроки наступления эпидемии.Поэтому, если вы уж совсем истосковались по путешествиям, этим летом стоит отдать предпочтение внутреннему туризму."Мы обратились сейчас в правительство с предложением придать внутреннему туризму статус национального проекта. Это от 15 до 20 процентов валового внутреннего продукта. Это рабочие места. Это не только отели, авиакомпании и турагентства, которые продают туры. Это кафе, бары, рестораны, это прачки, химчистки, это гиды, самолеты, поезда, маршрутки", — пояснил Игорь Блинов, директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru.В общем, эксперты уверены, что мировой карантин и ограничения на перелеты могут дать серьёзный толчок к развитию внутреннего туризма. Благо, что в России есть множество прекрасных мест, которые стоило бы увидеть.