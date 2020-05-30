Шезлонги, разделенные оргстеклом на пляжах, проверка температуры, санитайзеры на каждом углу и бесконечная дезинфекция. Каким будет туризм после пандемии? Сможем ли мы путешествовать как раньше? И когда стоит рассчитывать на снятие ограничений, введенных из-за коронавируса?
Россиянам пока стоит воздержаться от туристических поездок за рубеж. Но, как оказалось, некоторые граждане все-таки планируют выехать за пределы страны с 1 июня. Среди внешних направлений спрос сохраняется на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Грузию, Армению, Белоруссию, Украину и Молдавию. В июле россияне попытаются попасть в Израиль, Германию и на Кипр. Есть и те, кто уже запланировал на декабрь отпуск в Таиланде.
Однако большинство перелетов совершаются не в туристических целях. К тому же, согласно опросам, в ближайшие полгода две трети жителей России вообще не намерены покидать страну.
Отказ от путешествий — общемировая тенденция. По самым оптимистичным прогнозам, в 2020 году число туристов на планете снизится на треть. По другим оценкам, туристические потоки в мире могут сократиться на 70 процентов. Такого спада в этой сфере не было еще никогда в современной истории.
Ради привлечения туристов некоторые страны готовы пойти на беспрецедентные меры в преддверии снятия ограничений из-за коронавируса. Например, власти Кипра готовы полностью взять на себя расходы по лечению туристов, если они вдруг заболеют на острове. Исключительно для иностранных гостей уже выделена больница на сто коек с отделениями интенсивной терапии и двумя сотнями аппаратов ИВЛ.
Понятно, что туризм после пандемии в ближайшее время не будет прежним. Например, обязательным условием для въезда в Грецию может стать так называемый паспорт здоровья — проще говоря, это справка об отсутствии COVID-19.
Одна из крупных португальских гостиничных сетей запасается санитайзерами в больших количествах и планирует отказаться от шведского стола. Еду можно будет заказать только по меню.
В Италии собираются ввести предварительное бронирование мест на пляже. Количество шезлонгов сократится, расстояние между ними увеличат и, возможно, даже поставят между ними стенки из оргстекла.
Новые правила вводят многие аэропорты мира: соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция, измерение температуры пассажиров, установка дополнительных терминалов для самостоятельной регистрации на рейс.
А, например, в международном аэропорту Гонконга проходит тестирование прибор, который за 40 секунд проводит полную дезинфекцию, убивая все вирусы и бактерии на одежде и коже пассажиров.
Сейчас правительство России просит отказаться от всех зарубежных поездок, если в них нет крайней необходимости. Тем, кто все-таки покинет страну, по возвращению придется соблюдать двухнедельный карантин за свой счет. Делается это, чтобы избежать второй волны эпидемии, которая может прийти к нам вместе с отдохнувшими, загоревшими, но заболевшими соотечественниками. Ведь и в первый раз коронавирус попал в Россию извне. Только благодаря ранним мерам по закрытию границ, нам удалось выиграть время и сдвинуть сроки наступления эпидемии.
Поэтому, если вы уж совсем истосковались по путешествиям, этим летом стоит отдать предпочтение внутреннему туризму.
"Мы обратились сейчас в правительство с предложением придать внутреннему туризму статус национального проекта. Это от 15 до 20 процентов валового внутреннего продукта. Это рабочие места. Это не только отели, авиакомпании и турагентства, которые продают туры. Это кафе, бары, рестораны, это прачки, химчистки, это гиды, самолеты, поезда, маршрутки", — пояснил Игорь Блинов, директор по развитию национальной сети туристических агентств OnlineTur.ru.
В общем, эксперты уверены, что мировой карантин и ограничения на перелеты могут дать серьёзный толчок к развитию внутреннего туризма. Благо, что в России есть множество прекрасных мест, которые стоило бы увидеть.