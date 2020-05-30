Неудачная наземная тренировка закончилась уничтожением легкомоторного самолета – при совершении маневра воздушное судно задело винтом землю. После этого на борту вспыхнул пожар, который практически полностью уничтожил Як-52.

В Сети опубликованы фотографии, сделанные на месте ЧП с участием спортивно-тренировочного самолета Як-52, в Богородском районе Нижегородской области.Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел днем в субботу, 30 мая. По предварительной версии, во время проведения наземной тренировки, воздушное судно задело винтом землю.После этого на борту вспыхнул пожар – судя по кадрам последствий, самолет оказался уничтожен почти полностью.Известно, что в результате аварии никто не пострадал.