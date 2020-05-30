Перекрытая улица и стрельба: силовики ведут бой с бандитами в ингушской Сунже. В настоящее время известно, что преступники блокированы, введен режим контртеррористической операции. О наличии пострадавших пока не сообщается.

В Сети опубликована запись, сделанная, как утверждает автор ролика, 30 мая, в городе Сунжа в Ингушетии, где произошла перестрелка между сотрудниками силовых ведомств и бандитами.На записи видно, что правоохранители перекрыли улицу, слышна интенсивная стрельба.Как сообщалось ранее, в эту субботу в Сунже был введен режим контртеррористической операции. Известно, что силовикам удалось блокировать вооруженных злоумышленников.Данных о наличии погибших и пострадавших пока не поступало.