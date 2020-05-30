Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре 2019 года. Если все подтвердится, временная шкала, происхождение и источник вспышки могут быть перенесены, рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде Опасный вирус. Вакцина на телеканале Россия 1.

До сих пор нет ответа на вопрос, когда именно коронавирус COVID-19 впервые встретился с человеком. Чем больше людей в мире заражается, тем сложнее становится найти "нулевого пациента".Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре 2019 года. Если все подтвердится, то временная шкала, происхождение и источник вспышки могут быть перенесены. Но это еще должно быть подтверждено, рассказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1".Вполне вероятно, что могли быть случаи заражения уже в ноябре, допускает профессор молекулярной и клеточной биохимии университета Кентукки Ребекка Датч."Насколько мне известно, Китай объявил о вирусе 31 декабря. Конечно, тогда уже были заражения", — говорит она.По ее словам, случаи заражения, судя по всему, стали появляться в ноябре-декабре. Путешественники из Европы и США запросто могли заразиться в Китае и привезти заразу обратно домой. Но никто ничего не знал — не было серьезных симптомов."Сегодня, задним числом, мы знаем, что, возможно, были случаи и до этого, единичные, которые не были обнаружены и проходили, видимо, бессимптомно", — отмечает экс-президент Всемирной ассоциации врачей, профессор Леонид Эйдельман (Израиль).Первый случай вне Китая был диагностирован 13 января в Таиланде, говорит он. То есть, было время локализовать эту эпидемию, и этого, к сожалению, действительно не было сделано.А по словам профессора Китайской академии общественных наук Сюэ Фуци, последние данные из Великобритании и Японии говорят, что случаи заболевания COVID-19 были зафиксированы уже в сентябре 2019 года и даже раньше."Это в значительной степени усложняет ситуацию, и поэтому я полагаю, что на поиски так называемого "нулевого пациента", поиски происхождения вируса потребуются дополнительные месяцы и даже годы", — говорит он.