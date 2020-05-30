Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя.

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компанией SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя.Испытания проходили в пятницу вечером на полигоне в Техасе. Взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается, передает "Интерфакс".Космический корабль Starship планируется использовать в качестве верхней ступени сверхтяжелой ракеты-носителя, которую компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.