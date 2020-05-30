Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным. В этот день пройдет парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным. В этот день пройдет парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Соответствующий указ появился на сайте Кремля. В 10 часов в Москве и других российских городах пройдут парады военной техники. В 22 часа ожидается артиллерийский салют.Президент поручил Министерству обороны совместно с руководителями субъектов определить места для проведения торжественных смотров и обеспечить подготовку к ним.В документе отмечается, что 24 июня выпадает на среду. Этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.В Москву для участия в праздновании 75-летия со дня Победы прилетят лидеры Абхазии, Южной Осетии, Казахстана и Молдавии. Также 29 мая стало известно, что приглашение на парад принял и президент Сербии.Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что . Все технические и организационные моменты городское правительство уже согласовало с Министерством обороны.26 Май 2020 в 5:32 PDTОтметим, что в этом году парад Победы не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. 24 июня в качестве даты проведения мероприятия было выбрано неслучайно. Именно в этот день прошел первый Парад Победы на Красной площади, сообщает "".