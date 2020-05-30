Кастрюли за 99 рублей и существенный дисконт на ассортимент гипермаркета заставили некоторых жителей Нижнего Тагила и Дзержинского временно переквалифицироваться в охотников за скидками. Сомнительные приключения покупателей попали на видео и впоследствии были опубликованы в Сети.

Сразу несколько случаев нездоровой активности покупателей попали на видео в разных регионах России. Посетители магазина в Свердловской области устроили скандал из-за кастрюль по акции, а жители Нижегородской области организовали массовое "паломничество" в поисках скидок в сетевом магазине.Как сообщают СМИ, случаем в Нижнем Тагиле, где из-за кастрюль, стоимостью 99 рублей, у кассы магазина возникла потасовка, уже заинтересовались в прокуратуре. Стражи порядка проверят соблюдение соответствующих правил и нормативов, обязательных для предприятий, занимающихся торговлей.Кроме того, в Сети появились кадры из Дзержинского, где масса людей устремилась в гипермаркет, предложивший существенный дисконт на товары в связи с предстоящим закрытием. По данным местных журналистов, скидки достигали пятидесяти процентов.