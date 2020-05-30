Разведка США рассекретила документы по Майклу Флинну, бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности. В открытом доступе оказалась, в частности, расшифровка переговоров Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост российского посла в Вашингтоне.

Разведка США рассекретила документы по Майклу Флинну, бывшему помощнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности. В открытом доступе оказалась, в частности, расшифровка переговоров Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост российского посла в Вашингтоне.Утечки этих бесед фигурировали в деле по обвинению России во вмешательстве в американские президентские выборы и сговоре с Трампом. Все эти обвинения неоднократно опровергали как в Кремле, так и в Белом доме США.Согласно рассекреченным документам, экс-помощник президента США и российский посол обсуждали в основном вопросы стабильности на Ближнем Востоке. А после того как администрация 44-го президента США Барака Обамы выслала 35 российских дипломатов, Флинн призывал Москву к сдержанным ответным мерам, чтобы не ставить в сложное положение уже администрацию Трампа, передает телеканал "Россия 24".Стенограммы разговоров Флинна и Кисляка распространил 29 мая председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина). Всего было опубликовано пять документов. Из них следует, что помимо антироссийских санкций, включавших высылку дипломатов, собеседники обсуждали Ближний Восток в целом и проблему сирийского урегулирования в частности, пишет ТАСС.Флинн был вынужден уйти в отставку с поста помощника президента США по нацбезопасности в феврале 2017 года в связи с тем, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о своих беседах с послом РФ. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком. Судебный процесс по делу экс-советника американского президента все еще продолжается. 7 мая Министерство юстиции США объявило о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна. Теперь ожидается решение суда в федеральном округе Колумбия.