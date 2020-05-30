Глобальное потепление привело к территориальному спору между Италией и Швейцарией. Из-за таяния альпийских ледников изменилась линия государственной границы двух стран. В горах степень территориальных изменений незначительна. Речь идет всего о нескольких сотнях квадратных метров. Но и этого достаточно для возникновения конфликта.

Глобальное потепление привело к территориальному спору между Италией и Швейцарией. Из-за таяния альпийских ледников изменилась линия государственной границы двух стран. В горах степень территориальных изменений незначительна, речь идет всего о нескольких сотнях квадратных метров. Но и этого достаточно для возникновения конфликта.Изменения климата затруднили демаркацию итало-швейцарской границы. Спор коснулся участка территории, на котором располагается горный приют Гиде-дель-Червино. Казалось бы, совсем небольшой участок перевала, который ранее был окружен ледником. Но этот приют, включающий рестораны, гостиницу и обзорную точку, – одно из самых популярных туристических мест горнолыжного итальянского курорта Червинья с одной стороны и швейцарского Церматта – с другой.Границу в середине XX века проводили по водоразделу, который шел по поверхности ледника. Но к 2000 году ледник растаял, его поверхность опустилась, а скальное основание оказалось своим гребнем на 150 метров сдвинуто на юг. Формально кусок противоположного склона должен отойти швейцарской стороне. Сейчас вопрос решают на самом высоком уровне. И, видимо, подобных споров в ближайшие годы будет все больше.За 100 лет наблюдений так называемый баланс массы — это разница между приходом снега и его таянием — в Швейцарских Альпах был резко отрицательный. Лишь в начале XX века, а также в конце 1970-х ледники чувствовали себя хорошо. Во все остальные годы они теряли десятки миллиметров водного эквивалента в год. В сумме за последнее столетие объем стаявшего льда в Швейцарских Альпах составил более 14 кубических километров воды.Из-за таяния ледников даже возникли споры за высшую точку Альп – Монблан. Граница здесь изначально была проведена еще в XIX веке и проходила по нижней кромке ледника, а вершина считалась нейтральной территорией. Но недавно итальянская сторона стала возводить здесь новый подъемник, и возник спор, насколько это законно."Ледники Монблана в среднем теряют по условно больше метра воды, это значит, что в нижних частях каждый год по 10 метров тает, это достаточно стремительные изменения. И эти границы вот как раз начинают всех волновать. Я даже знаю, какой-то художник создал проект, в котором практически в режиме реального времени каждый год проводится новая граница Италии из-за изменения ледников", — сообщил Станислав Кутузов, заведующий отделом гляциологии Института Географии РАН.Но, возможно, в недалеком будущем делить уже будет нечего. Модельные расчеты показывают, что при самом благоприятном сценарии изменений климата и существенному сокращению выбросов парниковых газов к 2100 году многие ледники в Альпах просто исчезнут, а остальные потеряют более 40 процентов своего объема.Альпы – не единственный регион, где изменения климата вызвали горячие территориальные споры. Самый высокогорный вооруженный конфликт — на отметках более 4,5 тысячи метров — связан с проведением границы Индии и Пакистана по леднику Сиачен.Еще один обострился в середине XX века за Южное Патагонское плато между Чили и Аргентиной. Китай спорил с Киргизией за обладание ущельем Узонгу-Кууш, были споры и с Таджикистаном. Список можно продолжать.Отступая, ледники влияют на уровень моря. По последним оценкам ученых, с 1961 по 2016 год в океан с ледников в сумме поступило 9 тысяч 600 гигатонн воды. Наибольший вклад в этот процесс внесли Аляска и Гренландия, а также Арктические регионы Канады и России. Таяние ледников оказывает огромное влияние, причем оно может проявляться неожиданно."Иногда происходят такие нестандартные географические события, когда мы заранее можем предсказать возникновение нового острова. Как это происходит у нас в Арктике на некоторых ледниках Новой Земли. С помощью радиолокации мы видим, что подо льдом в данный момент находится часть суши, которая в ближайшие несколько лет или десятков лет станет отдельным островом", — рассказал Станислав Кутузов.Иногда происходит и обратный процесс. Так, например глобальное потепление разрешило территориальный спор Индии и Бангладеш. Небольшой скалистый остров Нью-Мур или Южная Тальпатти поднялся над поверхностью воды в Бенгальском заливе в середине 70-х. Тогда же появились слухи, что он может оказаться богат нефтью и газом, что послужило почвой для конфликта. Но в 2010-м из-за роста уровня моря он перестал существовать, что было подтверждено спутниковыми снимками и опросом местных рыбаков. Конфликт оказался исчерпан.