Девиз кампании Байдена может звучать следующим образом: Сегодня вам живется лучше, чем 4 года назад?. В эпоху того или иного президента могут быть созданы тонны рабочих мест, однако это не гарантирует ни хорошей жизни простым гражданам, ни того, что президент будет переизбран.

Девиз кампании Байдена может звучать следующим образом: "Сегодня вам живется лучше, чем 4 года назад?". В эпоху того или иного президента могут быть созданы тонны рабочих мест, однако это не гарантирует ни хорошей жизни простым гражданам, ни того, что президент будет переизбран.Возьмем Джимми Картера. За четыре года его пребывания в должности в экономике США было создано 10,3 миллиона рабочих мест — в среднем 215 тысяч в месяц. С учетом роста населения (рост на 45% с 1980 года) сегодня это составляло бы 310 тысяч новых рабочих мест ежемесячно.И все же в 1980 году Рональд Рейган обошел Картера, который победил только в 6 штатах и набрал 41% голосов. Теперь возьмем президента Дональда Трампа. В первые полные 37 месяцев его правления (с февраля 2017 года по февраль 2020 года) ежемесячно в среднем создавалось 185 тысяч рабочих мест — 60% от того, что создал Картер (с учетом роста населения)."Работа, работа, работа!" — будет твердить в "Твиттере" Трамп, подчеркивая впечатляющие, грандиозные масштабы происходящего в эпоху его правления. И ведь он действительно добился впечатляющих результатов: почти 48 миллионов американцев потеряли рабочие места согласно данным о заявках на пособия по безработице. 3,1 миллиона человек впервые подали заявки на пособия по безработице в четверг. Что и говорить, потрясающе, грандиозно! Правда, не в том смысле, в каком хотел бы Трамп.Чем обернутся эти огромные цифры для шансов его переизбрания?Во-первых, уже известно, как большинство штатов проголосуют этой осенью. Согласно прогнозам за бывшего вице-президента Джо Байдена готовы проголосовать 232 избирателя, за Трампа — только 204.Байдену нужно 270 голосов, чтобы победить, а Трампу — 269. Почему 269? Потому что, если в Коллегии выборщиков ничья 269-269, выборы проводятся в палате представителей и делегация от каждого штата получает один голос.Тогда итоги ноябрьских выборов в палате представителей станут критичными, потому что голосование будет проходить в палате. Вы можете быть удивлены, узнав, что это может привести к переизбранию Трампа, учитывая, что республиканцы могут контролировать больше делегаций палаты представителей (26), даже если у них меньше мест в целом. Демократы контролируют только 22 делегации, два других штата, Мичиган и Пенсильвания, делят делегации поровну. Если будет соотношение 269-269, демократы, возможно, не смогут контролировать достаточное количество государственных делегаций, чтобы Байден победил на выборах.В любом случае есть несколько штатов, которые через пять месяцев могут иметь равные шансы:Флорида (29 голосов)Пенсильвания (20)Мичиган (16)Северная Каролина (15)Аризона (11)Висконсин (10)Трамп и Байден понимают, что дорога в Белый дом пролегает через эти 6 штатов, которые принесут 101 голос избирателей. Далее, если верить идее "Это экономика, глупые!", рост безработицы в этих шести штатах не обещает ничего хорошего президенту.Когда Трамп победил на выборах 4 года назад, уровень безработицы (на октябрь 2016 года) был низким во всех шести штатах, от 3,9% в Висконсине до 5,2% в Аризоне. И все же Трамп выиграл четыре из этих штатов с незначительным перевесом: во Флориде на 1,2 п. п., в Висконсине — на 0,77 пункта, в Пенсильвании — на 0,72 п. и в Мичигане — на 0,23 п. В Северной Каролине и Аризоне — на 3,5 пункта в каждом штате.Но если рассмотреть уровень безработицы в этих 6 важнейших штатах сейчас, получим следующее:Флорида: 12,9%Пенсильвания: 15,1%Мичиган: 22,7%Северная Каролина: 12,2%Аризона: 12,6%Висконсин: 14,1%Если Трамп едва набрал большинство голосов в этих штатах, когда там была хорошая ситуация, то что будет сейчас, когда дела из рук вон плохо?Во время единственной дискуссии между Рейганом и Картером бывший губернатор Калифорнии, произнося заключительную речь, посмотрел прямо в камеру и задал американцам простой, но разрушительный вопрос: "Сегодня вам живется лучше, чем 4 года назад?".Американцы ответили — нет. Они чувствовали себя униженными в 1980 году. Они думали, что США уже не те, что были раньше. Что мир смеется над ними, что все выходит из-под контроля и нужны перемены.Этот шаблон многим знаком и сегодня.И хочется снова задать вопрос: "Сегодня вам живется лучше, чем 4 года назад?".