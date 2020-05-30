Для испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 в Институте биологии гена РАН получено уже более 20 мышей с геном человека. Параллельно идет процесс усовершенствования трансгенной модели, рассказал в фильме Наили Аскер-заде Опасный вирус. Вакцина на телеканале Россия 1 руководитель центра коллективного пользования Геномное редактирование Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.

Для испытаний вакцины от коронавируса COVID-19 в Институте биологии гена РАН получено уже более 20 мышей с геном человека, и каждый день ученые находят еще по три-четыре нужных особи. Параллельно идет процесс усовершенствования трансгенной модели, рассказал в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия 1" руководитель центра коллективного пользования "Геномное редактирование" Института биологии гена РАН Алексей Дейкин.То, что обычные грызуны реагируют на новый коронавирус иначе, чем человек, стало понятно в конце февраля. Вирус проникает в клетки человека с помощью белка АСЕ2, который является его рецептором и точкой входа в клетку.Здесь различие между мышью и человеком значительное: в клетки мышей этот вирус проникает очень плохо, и их можно заразить только очень высокой дозой. А переносят коронавирусную инфекцию обычные мыши чрезвычайно легко, без симптомов.По словам Дейкина, ученые закалывают в ядро яйцеклетки мышей систему с двумя человеческими генами. Следующий этап — гуманизация: делаются уже не просто трансгены, когда в геном мышей вставляют человеческие гены, а производится замена мышиного гена на человеческий."На сегодняшний у нас есть вот эти гуманизированные мыши первого поколения. Они уникальные, в России получены впервые, в мире таких нет", — рассказал ученый.