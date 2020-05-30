Мужчина, которого звали Реймар Гагарин, погиб от пуль сотрудников полиции после того, как попытался угрожать им оружием. В ходе осмотра месте происшествия выяснилось, что в руках убитого была лишь копия боевого пистолета.

В ночь на минувший вторник, 26 мая, полицейские из города Модесто, расположенного в штате Калифорния на западе США, застрелили мужчину. Сейчас правоохранители обнародовали кадры, запечатлевшие фатальный инцидент.Как рассказали в городском департаменте полиции, патрульные ехали на вызов и остановились на светофоре. Внезапно внимание сотрудников правоохранительных органов привлек человек с пистолетом в руке.Стражи порядка вернулись к подозрительному мужчине, который прицелился в приближающихся полицейских. Офицеры открыли огонь на поражение и 35-летний подозреваемый, которого звали Реймар Гагарин, получил несколько ранений, которые оказались смертельными.При осмотре места происшествия выяснилось, что пистолет, которым мужчина угрожал патрульным, был игрушечным – репликой, повторяющей внешний вид боевого аналога.Сейчас комиссия проверяет обстоятельства применения табельного оружия, на время разбирательства сотрудники, причастные к инциденту, отправлены в административный отпуск.