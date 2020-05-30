Избранница рэпера Тимати поделилась подробностями инцидента. Звездные родители не уследили за маленьким Ратмиром.

Избранница рэпера Тимати поделилась подробностями инцидента. Звездные родители не уследили за маленьким Ратмиром.Модель рассказала о первых травмах наследника в своем инстаграм-аккаунте. Мальчик растет активным ребенком. Анастасия Решетова регулярно делится в "Сторис" проказами сынишки.Ратмир уже активно ползает и изучает окружающую обстановку. Избранница рэпера Тимати поведала поклонникам о первых "боевых" ранениях мальчика. Она призналась, что малыш расцарапал себе щеку, а еще упал вниз головой. "Это неизбежно", – констатировала Анастасия РешетоваПримечательно, что уже в следующих видео сын рэпера Тимати и модели выглядит довольным. Судя по всему, травмировался он не сильно.25 Окт 2019 в 2:02 PDTНапомним, недавно пользователи Сети раскритиковали Анастасию Решетову за то, что она решила сократить дневной сон сына, потому что ночью малыш стал часто бодрствовать и не давать спать родителям. Подписчики модели считают, что не нужно мешать ребенку спать, когда он хочет.Такие советы бесят возлюбленную . Она разразилась гневной речью в адрес диванных экспертов. Девушка пояснила, что посоветовалась с педиатром и сомнологом, прежде чем менять режим сна ребенка.