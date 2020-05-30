В матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу гельзенкирхенский Шальке-04 на поле домашней арены уступил бременскому Вердеру – 0:1. Горняки довели безвыигрышную серию в бундеслиге до 11 игр – 7 поражений, 4 ничьи.

В матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу гельзенкирхенский "Шальке-04" на поле домашней арены уступил бременскому "Вердеру" – 0:1. Горняки довели безвыигрышную серию в бундеслиге до 11 игр – 7 поражений, 4 ничьи.У победителей встречи единственный мяч на 32-й минуте забил полузащитник Леонардо Биттенкорт, которому ассистировал Милот Рашица."Вердер" одержал вторую победу в последних пяти играх и с 25 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Шальке" расположился на десятой строчке, имея в активе 37 очков.