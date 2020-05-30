Определился первый финалист крупного шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge, второго этапа серии, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Им стал российский гроссмейстер Даниил Дубов, который в полуфинале во второй раз подряд обыграл китайца Дина Лижэня.

Определился первый финалист крупного шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge, второго этапа серии, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Им стал российский гроссмейстер Даниил Дубов, который в полуфинале во второй раз подряд обыграл китайца Дина Лижэня.После победы в первом микро-матче (2,5:1,5), Даниил во второй серии противостояния сыграл еще более уверенно – 2,5:0,5. В свою очередь Карлсен в своем полуфинальном матче уступил американцу Хикару Накамуре – 1,5:2,5. Там счет равный и соперникам предстоит 30 мая сыграть третий решающий сет.Напомним, что первый этапе серии выиграл Карлсен. Во втором кроме Дубова принимали участие еще два россиянина – Сергей Карякин и Александр Грищук. Грищук выбыл после предварительной стадии, а Карякин уступил в 1/4 финала как раз соотечественнику Дубову.