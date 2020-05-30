Проект нового КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) предусматривает штрафы за отказ от прививок только для профессиональных групп риска, объяснил замминстра юстиции Денис Новак.

Проект нового КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) предусматривает штрафы за отказ от прививок только для профессиональных групп риска, объяснил замминстра юстиции Денис Новак.Граждан, прививающихся в рамках нацплана по прививкам, это не касается. Однако административная ответственность наступает, если гражданин не выполнил свою обязанность привиться, когда это предусмотрено законом о санитарно-эпидемиологическом контроле (при посещении неблагополучной страны, например).Новак добавил, что норму и размер ответственности прорабатывали еще в первой версии и с участием Роспотребнадзора, передает ТАСС.В свою очередь Роспотребнадзор подтвердил, что штраф до 7 тысяч рублей за отказ от вакцинации и медосмотров будет налагаться только на представителей профессиональных групп риска, сообщает "Интерфакс".В то же время экс-глава Роспортребнадзора Геннадий Онищенко назвал такой закон поспешным и излишним, поскольку он нарушает норму об иммунопрофилактике, предполагающую информированное согласие, а не принудительность.Онищенко напомнил о ситуации с вакцинацией в России. Так, в прошлом году от гриппа привились 60 миллионов россиян.Министерство юстиции разместило на портале правовой информации проект нового КоАП в субботу. Согласно документу, отказ от установленных законом прививок обойдется гражданину в сумму до 7 тысяч рублей.