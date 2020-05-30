Ситуация с коронавирусом в Дагестане постепенно стабилизируется. Московские врачи, которых несколько дней назад отправили в республику для оказания помощи больным, работают бок о бок с местными специалистами.

Ситуация с коронавирусом в Дагестане постепенно стабилизируется. Московские врачи, которых несколько дней назад отправили в республику для оказания помощи больным, работают бок о бок с местными специалистами.Три десятка автомобилей с красным крестом стоят на площадке Дагестанского центра медицинских катастроф. Обновление санитарного автопарка идет по республиканской программе. Но во время пандемии часть расходов взял на себя федеральный центр. В короткие сроки Минпромторг поставил в Махачкалу реанимобили и машины скорой помощи.Ежедневно на выездах по Махачкале работают 45 бригад сокрой помощи, четыре машины трассовой службы и шесть машин санитарной авиации. Они оказывают помощь больным в горных селах. Махачкалинский медицинский автопарк обновлен почти на 90 процентов, поэтому в Минздраве республики решили распределить кареты скорой помощи между регионами.Транспорт будет использоваться для эвакуации больных с коронавирусной пневмонией. В регион доставлены медикаменты, тест-системы и средства индивидуальной защиты.Запасов СИЗов хватит на три недели. Вместе с Виктором Фисенко в республике работают врачи из Министерства здравоохранения России. Михаил Ламзин прилетел из Москвы, он помогает дагестанским коллегам из санитарной авиации. По его словам, ситуация в республике сложна, но управляемая.В Махачкале ситуацию с эпидемией удалось стабилизировать. Если в апреле в скорую поступало более тысячи обращений в сутки, то сейчас бригады выезжают в два раза меньше. Но в районах сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка. Вертолет санитарной авиации вылетает ежедневно для эвакуации тяжелых пациентов.Дагестанские огни — город недалеко от Дербента. В инфекционное отделение местной больницы привозят больных нескольких районов.В одной только этой клинике 60 процентов медперсонала уже переболели короновирусной инфекцией. Вилиханов Расим — хирург из соседнего района, он заболел на работе, когда вел прием больных в поликлинике. Врач пролежал на аппарате ИВЛ почти три недели, сейчас начал дышать сам. Его соседям по палате становится все хуже. Их срочно эвакуируют в Махачкалу. Один из пациентов задыхается, на борт поднимают большой кислородный баллон. Но сатурация падает до 64."Не паникуй, брат, дыши". Эту фразу дагестанский врач повторят несколько раз. Больной успокаивается, мы приземляемся с сатурацией 90. Пациентов забирают скорые в инфекционные больницы. А бортовые хирурги Давид и Ахмед из Центра медицинских катастроф, сменив мокрые от пота защитные комбинезоны, улетают на следующий вызов — в далекое горное село.