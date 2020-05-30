США пересмотрят отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.

США пересмотрят отношения с Гонконгом, включая предоставляемые автономии льготы, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал президент США Дональд Трамп.Он пояснил, что Пекин нарушил взятые на себя договоренности и заменил в отношении Гонконга формулу "одна страна — две системы" на "одна страна — одна система".Глава Белого дома напомнил, что спустя 27 лет КНР нарушила свои обещания по Гонконгу, принятые в рамках Объединенного китайско-британского соглашения о передаче этой территории Китаю.Трамп заявил, что объяснения Китая о том, что речь идет о национальной безопасности, прикрывают лишь стремление уничтожить свободу Гонконга.Поэтому, по его словам, Вашингтон введет санкции в отношении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению США причастны к подрыву автономии данного специального административного района КНР.