Противостояние между США и Китаем набирает обороты. Очередной поворот конкурентной войны: Дональд Трамп ограничил въезд в Штаты для ученых из КНР, которые якобы могут угрожать безопасности страны.

Противостояние между США и Китаем набирает обороты. Очередной поворот конкурентной войны: Дональд Трамп ограничил въезд в Штаты для ученых из КНР, которые якобы могут угрожать безопасности страны.По мнению Трампа, китайцев нельзя допускать к американским технологиям, чтобы их не использовали, например, для нужд армии.Последнее время Вашингтон обвиняет Пекин буквально во всем — от пандемии коронавируса до так называемого подрыва автономии Гонконга. Даже несмотря на то, что это специальный административный район в составе Китая.Теперь Трамп заявляет, что он готов к мерам против китайских корпораций, акции которых торгуются на биржах США. Официальная причина возможных ограничений — защита американских граждан от рискованных инвестиций. По мнению экономистов, речь по сути идет о новых, скрытых санкциях, передает телеканал "Россия 24".